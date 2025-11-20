DAX23.330 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1529 -0,1%Öl64,06 +0,6%Gold4.061 -0,4%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Xiaomi

20.11.25 09:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 4,22 EUR.

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,22 EUR. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,16 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,18 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 47.438 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gewinne von 75,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,23 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 123,60 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,66 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.03.2026 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,65 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

