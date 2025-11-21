Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 4,32 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 16:05 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 4,32 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 4,33 EUR. Bei 4,21 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.269 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,09 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 18.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,23 HKD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,79 Prozent auf 123,60 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,66 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 24.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Xiaomi dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,67 CNY fest.

