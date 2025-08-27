Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich Xiaomi

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Xiaomi-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 5,85 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:15 Uhr bei der Xiaomi-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 5,85 EUR. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,87 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,78 EUR nach. Bei 5,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Frankfurt 12.280 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (2,08 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?