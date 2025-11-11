Xpeng Aktie News: Xpeng macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 26,18 USD.

Die Xpeng-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 26,18 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 28,05 USD. Bei 27,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 1.634.165 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 28,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,14 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.01.2025 bei 11,15 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,41 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 2,53 Mrd. USD gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Xpeng die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,031 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

