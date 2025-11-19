DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.526 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.075 +0,2%
Xpeng Aktie News: Xpeng büßt am Mittwochnachmittag ein

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 21,83 USD.

Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 3,5 Prozent auf 21,83 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,50 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 21,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 497.029 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. 29,32 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 11,15 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 48,92 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 17.11.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,85 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 154,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Xpeng rechnen Experten am 24.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,013 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

