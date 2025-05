Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 32,26 EUR nach oben.

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 32,26 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 32,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 32,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 74.431 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 24,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 20,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 37,20 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,55 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 06.03.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Zalando.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: Experten empfehlen Zalando im April mehrheitlich zum Kauf

Zalando-Aktie unter Druck: Negative Einstufung durch Morgan Stanley belastet

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr eingebracht