Zalando Aktie News: Zalando verliert am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 30,97 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 30,97 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,87 EUR nach. Bei 31,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 218.192 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 20,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 52,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,64 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.05.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,95 Prozent auf 2,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Zalando-Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von UBS AG

JD Sports-Aktie knickt nach Umsatzenttäuschung ein - Zalando-Aktie sinkt mit