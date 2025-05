Zalando Aktie News: Zalando legt am Donnerstagvormittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 31,93 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 31,93 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 31,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,86 EUR. Zuletzt wechselten 21.835 Zalando-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei 20,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,64 EUR an.

Zalando veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,95 Prozent gesteigert.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

