Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag billiger

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 30,66 EUR ab.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 30,66 EUR abwärts. Die Zalando-Aktie sank bis auf 30,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 526.324 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,72 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,26 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2024 erreicht. Mit Abgaben von 33,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,64 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Zalando am 06.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,31 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Zalando-Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von UBS AG

JD Sports-Aktie knickt nach Umsatzenttäuschung ein - Zalando-Aktie sinkt mit