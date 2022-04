Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 13:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 107,58 EUR. In der Spitze büßte die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 106,22 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 404 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.07.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 218,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,41 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 20,61 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 310,50 USD.

Am 28.02.2022 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 31.01.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 882,49 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Am 28.02.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Zoom Video Communications veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Zoom Video Communications rechnen Experten am 08.06.2022.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zoom Video Communications-Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Aktie aus.

