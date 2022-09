Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Freitagvormittag in Rot

Die Zoom Video Communications-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 80,20 EUR abwärts. Die Zoom Video Communications-Aktie sank bis auf 80,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,20 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 16 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 257,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,81 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Verlust von 2,41 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 171,00 USD je Zoom Video Communications-Aktie aus.

Zoom Video Communications ließ sich am 22.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Video Communications einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Video Communications 1.099,46 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.021,50 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.12.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 3,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

