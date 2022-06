Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15.06.2022 16:22:00 Uhr 1,4 Prozent auf 102,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zoom Video Communications-Aktie bei 102,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 104,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.008 Zoom Video Communications-Aktien.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 342,95 EUR an. Gewinne von 70,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 77,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 33,64 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 310,50 USD.

Zoom Video Communications ließ sich am 23.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. Zoom Video Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.073,80 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 956,24 USD erwirtschaftet worden waren.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 07.09.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,05 USD je Aktie in den Zoom Video Communications-Büchern.

