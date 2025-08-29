Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 84,16 USD ab.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 84,16 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Zoom Communications-Aktie bis auf 84,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,58 USD. Zuletzt wechselten 51.388 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.
Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Communications-Aktie. Bei 64,41 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 23,47 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Zoom Communications veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,16 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Communications einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,85 USD in den Büchern stehen haben wird.
