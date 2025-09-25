DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -0,4%Dow46.178 +0,5%Nas22.395 ±0,0%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1693 +0,3%Öl70,46 +1,2%Gold3.775 +0,7%
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Notierung im Blick

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Zoom Communications am Freitagnachmittag zu

26.09.25 16:10 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Zoom Communications am Freitagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 84,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
71,67 EUR 1,26 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 84,21 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 84,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 50.770 Zoom Communications-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 10,18 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Zoom Communications gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Communications einen Umsatz von 1,16 Mrd. USD eingefahren.

Zoom Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem

