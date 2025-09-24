Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 82,53 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 82,53 USD. Das bisherige Tagestief markierte Zoom Communications-Aktie bei 82,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,98 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 57.512 Aktien.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 11,05 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 21,96 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Zoom Communications im vergangenen Quartal 1,22 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

