Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Abend an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 83,79 USD zu.

Die Zoom Communications-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 83,79 USD. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,00 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247.130 Zoom Communications-Aktien.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,73 Prozent. Bei 64,41 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

