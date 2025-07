Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zoom Communications im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 74,50 USD.

Der Zoom Communications-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 74,50 USD. Die Zoom Communications-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,34 USD nach. Bei 74,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.367 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Communications-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 55,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,08 Prozent würde die Zoom Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.05.2025 hat Zoom Communications die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Mrd. USD – ein Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Communications 1,14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Zoom Communications am 25.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,61 USD je Zoom Communications-Aktie.

