Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Zuletzt ging es für das Zoom Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 76,50 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 76,50 USD nach oben. Die Zoom Communications-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,90 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,92 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 30.439 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,07 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 28,01 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Communications 0,000 USD aus.

Am 24.02.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Zoom Communications am 26.05.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,39 USD je Zoom Communications-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Zoom-Aktie im Fokus: Störung bei Videokonferenz-Dienst

Microsoft-Aktie tiefer: Microsoft stellt Skype im Mai ein - Fokus auf neue Kommunikationslösungen

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge