UniCredit-Aktie steigt: EZB gibt Aktienrückkaufprogramm von UniCredit frei

Zuletzt notierten die UniCredit -Papiere an der Mailänder Börse 3,41 Prozent im Plus bei 9,69 Euro, während der Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 fiel. Das italienische Geldhaus hatte am Morgen bekannt gegeben, dass die Europäische Zentralbank die zweite Tranche des 2021 initiierten Aktienrückkaufprogramms freigegeben hat. Dabei geht es nun um eine Milliarde Euro. Der Fortsetzung müssen noch die Anteilseigner auf einer Hauptversammlung am 14. September zustimmen.

ROM (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com