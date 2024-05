Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Index-Performance

STOXX 50-Handel am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0,03 Prozent auf 4.394,20 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,124 Prozent auf 4.389,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4.395,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4.389,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 4.394,45 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,792 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, stand der STOXX 50 bei 4.428,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.203,77 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 01.05.2023, bei 4.050,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,39 Prozent aufwärts. Bei 4.462,29 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 1,24 Prozent auf 4,74 GBP), AstraZeneca (+ 1,13 Prozent auf 121,98 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,11) Prozent auf 45,17 GBP), National Grid (+ 0,72 Prozent auf 10,56 GBP) und GSK (+ 0,66 Prozent auf 16,84 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Rio Tinto (-0,57 Prozent auf 54,41 GBP), BAT (-0,55 Prozent auf 23,38 GBP), RELX (-0,42 Prozent auf 32,89 GBP), BP (-0,25 Prozent auf 5,19 GBP) und Unilever (-0,05 Prozent auf 41,38 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.006.515 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 523,570 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,05 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net