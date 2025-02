Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Kursverlauf

Der S&P 500 zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1,59 Prozent schwächer bei 5.861,57 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 51,388 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,465 Prozent auf 5.983,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5.956,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.858,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.993,69 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 2,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.012,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.998,74 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 27.02.2024, einen Wert von 5.078,18 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 verlor der Index bereits um 0,119 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.147,43 Punkten. Bei 5.773,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Unum Group (+ 5,75 Prozent auf 81,72 USD), Invitation Homes (+ 5,54 Prozent auf 33,32 USD), Allstate (+ 3,52 Prozent auf 195,06 USD), Universal Health Services (+ 3,30 Prozent auf 186,06 USD) und Cincinnati Financial (+ 3,12 Prozent auf 144,55 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Teleflex (-21,69 Prozent auf 139,11 USD), Super Micro Computer (-15,97 Prozent auf 42,95 USD), Viatris (-15,21 Prozent auf 9,53 USD), Bath Body Works (-12,71 Prozent auf 35,86 USD) und FirstEnergy (-10,48 Prozent auf 38,54 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 96.273.279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3,448 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net