Trump plant 25-%-Zölle für EU-Waren: DAX startet schwächer -- Asiens Börsen fester -- NVIDIA mit besser als erwarteten Zahlen -- Salesforce mit Zahlen unter den Erwartungen - eBay, C3.ai im Fokus

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,43 Prozent bei 43.434,29 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte es nach einem Zwischentief unterdessen auf grünes Terrain und schloss 0,26 Prozent höher bei 19.075,26 Zählern.

Die Anleger zeigten sich am Mittwoch an den New Yorker Börsen teilweise zuversichtlicher im Vorfeld der nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen. Besonders an der technologielastigen NASDAQ-Börse, deren Leitindex NASDAQ 100 nach vier Verlusttagen rund fünf Prozent eingebüßt hatte, war eine vorsichtig optimistische Haltung spürbar. Die Quartalszahlen von NVIDIA könnten entscheidend dafür sein, ob das Thema künstliche Intelligenz wieder als treibende Kraft an den New Yorker Börsen an Bedeutung gewinnt. Nahezu alle "Magnificent Seven" mussten in diesem Jahr Verluste hinnehmen - auch NVIDIA. Der Chipkonzern steht somit vor der Herausforderung, seine Zahlen nach einer längeren Schwächephase präsentieren zu müssen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken