Zoll-Drohung

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 72,82 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 30 Cent auf 68,92 Dollar.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Die Preisausschläge hielten sich in Grenzen. Die Ankündigung von US-Importzöllen am Mittwochabend hatten die Ölpreise am Mittwoch kaum bewegt. US-Präsident Donald Trump will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen. Höhere Zölle können das Wirtschaftswachstum belasten und damit auch die Ölnachfrage. Es ist aber noch unklar, ob und in welchem Umfang die Zölle umgesetzt werden.

Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zu den Rohöllagerbeständen hatten die Preise kaum bewegt. Die Rohölvorräte waren in der vergangenen Woche unerwartet gefallen.

/jsl/la/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)