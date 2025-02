Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die EON SE-Aktie

Aktie unter die Lupe

Goldman Sachs Group Inc. hat eine umfassende Prüfung der EON SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Conviction Buy"-Liste für besonders aussichtsreiche Werte. Analyst Alberto Gandolfi geht davon aus, dass der Energiekonzern kurz davor steht, in eine neue Phase seiner Unternehmensgeschichte einzutreten. Er rechne damit, dass die deutsche Regulierungsbehörde demnächst oder bis spätestens 2026 deutlich höhere Renditen als derzeit erlauben werde, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:17 Uhr 1,5 Prozent auf 12,24 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 38,89 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.612.861 EON SE-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 8,8 Prozent zu. Die EON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet.

