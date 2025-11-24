DAX23.304 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.708 +2,0%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,42 -0,1%Gold4.092 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1 Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
EON SE im Blick

EON SE Aktie News: EON SE behauptet sich am Montagnachmittag

24.11.25 16:10 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE behauptet sich am Montagnachmittag

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,54 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,50 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,60 EUR zu. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 15,41 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 829.492 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,77 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 48,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,570 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,52 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 12.11.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,77 Prozent auf 15,96 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 19.05.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingefahren

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EON SE HaltenDZ BANK
12.11.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
12.11.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
30.10.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen