EON SE Aktie News: EON SE behauptet sich am Montagnachmittag

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,50 EUR.

Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,50 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,60 EUR zu. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 15,41 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 829.492 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,77 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 48,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,570 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,52 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 12.11.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,77 Prozent auf 15,96 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 19.05.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

