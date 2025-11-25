EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag stabil

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 15,29 EUR.

Mit einem Wert von 15,29 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 15,42 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,21 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 484.328 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 8,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,52 EUR.

Am 12.11.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,96 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,76 Mrd. EUR eingefahren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 19.05.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

