Aktie im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Mittag gesucht

24.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 15,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,53 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 15,53 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,52 EUR. Bisher wurden heute 475.048 EON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 6,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 48,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,570 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

Am 12.11.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte EON SE ebenfalls 0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,77 Prozent auf 15,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 vorlegen. EON SE dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2027 präsentieren.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingefahren

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
DatumRatingAnalyst
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EON SE HaltenDZ BANK
12.11.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
12.11.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
30.10.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen