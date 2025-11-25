DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.811 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,01 -2,2%Gold4.138 ±0,0%
EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

25.11.25 16:09 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 15,36 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,38 EUR 0,03 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 15,36 EUR nach oben. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,42 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 992.717 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2025 auf bis zu 16,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,75 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 32,06 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,570 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 12.11.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,04 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 15,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,77 Prozent verringert.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Am 19.05.2027 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Bildquellen: E.ON

