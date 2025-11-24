EON SE Aktie News: EON SE büßt am Vormittag ein

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 15,46 EUR ab.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 15,46 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,45 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,52 EUR. Zuletzt wechselten 88.067 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,09 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 32,48 Prozent sinken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 12.11.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte EON SE ebenfalls 0,04 EUR je Aktie eingebüßt. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 19.05.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

