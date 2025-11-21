DAX23.145 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,16 -8,0%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Kurs der EON SE

EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag im Minus

21.11.25 12:04 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 15,41 EUR ab.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 15,41 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,34 EUR aus. Bei 15,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.114.787 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2025 auf bis zu 16,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 32,28 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,570 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,52 EUR.

Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,04 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 15,96 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,76 Mrd. EUR umgesetzt worden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 19.05.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

