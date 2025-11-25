EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag stärker

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 15,33 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 15,33 EUR zu. Die EON SE-Aktie legte bis auf 15,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.516 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 7,99 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,570 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 12.11.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte EON SE ebenfalls 0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 15,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 19.05.2027.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

