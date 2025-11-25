DAX23.239 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1531 ±0,0%Öl62,84 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf EON SE-Kurs

EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag stärker

25.11.25 09:24 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 15,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,26 EUR -0,10 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 15,33 EUR zu. Die EON SE-Aktie legte bis auf 15,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.516 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 7,99 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,570 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 12.11.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte EON SE ebenfalls 0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 15,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 19.05.2027.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingefahren

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EON SE HaltenDZ BANK
12.11.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
12.11.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
30.10.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen