Zuversicht in New York: S&P 500 schlussendlich stärker

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 bewegte sich am Dienstagabend kaum.

Werte in diesem Artikel

Letztendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 5.187,70 Punkten ab. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 43,571 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5.191,36 Zählern und damit 0,205 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5.180,74 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.178,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.200,23 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Stand von 5.204,34 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, bei 4.995,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Stand von 4.136,25 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,38 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 5.264,85 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.682,11 Punkten.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit First Republic Bank (+ 19,52 Prozent auf 0,03 USD), FMC (+ 9,46 Prozent auf 66,75 USD), International Flavors Fragrances (+ 6,40 Prozent auf 94,33 USD), Fidelity National Information Services (+ 5,48 Prozent auf 74,31 USD) und Globe Life (+ 5,34 Prozent auf 85,16 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-40,00 Prozent auf 0,06 USD), Perrigo Company (-9,81 Prozent auf 30,15 USD), Walt Disney (-9,51 Prozent auf 105,39 USD), NRG Energy (-5,76 Prozent auf 73,40 USD) und Illumina (-5,18 Prozent auf 112,82 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 21.829.208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 mit 2,808 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 478,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net