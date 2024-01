Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels stärker

S&P 500-Performance im Fokus

S&P 500-Kurs am Montag zum Handelsende.

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1,41 Prozent fester bei 4.763,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 39,255 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,114 Prozent auf 4.702,60 Punkte an der Kurstafel, nach 4.697,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 4.699,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.764,54 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 08.12.2023, bei 4.604,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4.308,50 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, einen Wert von 3.895,08 Punkten auf.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 18,48 Prozent auf 0,05 USD), Organon Company (+ 13,12 Prozent auf 16,30 USD), First Republic Bank (+ 8,70 Prozent auf 0,05 USD), American Airlines (+ 7,21 Prozent auf 14,58 USD) und Arista Networks (+ 6,47 Prozent auf 245,85 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Boeing (-8,03 Prozent auf 229,00 USD), Schlumberger (-2,97 Prozent auf 50,32 USD), Baker Hughes (-2,93 Prozent auf 32,44 USD), Marathon Oil (-2,67 Prozent auf 23,74 USD) und CF Industries (-2,40 Prozent auf 79,19 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20.340.998 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,575 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

2024 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 260,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

