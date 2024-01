DAX vorbörslich knapp im Minus -- Chinesische Börsen leichter - Feiertag in Japan -- QIAGEN will 300 Millionen Dollar an Aktionäre ausschütten -- EVOTEC, Daimler Truck, BVB, EDF im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte am Montag einen etwas schwächeren Handelsstart hinlegen. Der DAX wird gut eine Stunde vor Eröffnung vom Broker IG zeitweise 0,15 Prozent tiefer taxiert bei 15.760 Punkten. Der TecDAX dürfte gleichfalls mit leichten Verlusten starten. Nach dem insgesamt eher schwachen Jahresstart des deutschen Aktienmarktes halten sich die Anleger in Frankfurt auch am Montag zurück. Die seit Mitte Dezember laufende Konsolidierung des DAX setzt sich damit fort. Zwar war deutsche Leitindex zum Start des Jahres nochmals kurzzeitig nahe des Rekordhochs von 17.003 Punkten gestiegen, konnte die Gewinne aber nicht halten. Der wohl wichtigste Grund für die jüngste Zurückhaltung sind die wieder gedämpfteren Zinssenkungserwartungen. Um mehr Signale über den weiteren Zinskurs der Fed zu erhalten, werden Anleger auch hierzulande mit Spannung auf die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdatenschauen. Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank dämpft aber die Erwartungen: "Wer sich aber nach dem Arbeitsmarktbericht von diesen Daten deutlichere Signale auf eine baldige Zinssenkung seitens der Fed erhofft, dürfte enttäuscht werden. Ja, die Inflation in den USA geht tendenziell weiter zurück. Aber laut unseren Experten eben nicht sehr schnell", wird Praefcke von der Deutschen Presse-Agentur zitiert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Montag moderat im Minus starten. Der EURO STOXX 50 wird vorbörslich minimal leichter gesehen. Der Konsolidierungskurs setzt sich an den europäischen Börsen auch am Montag fort. Die neue Woche dürfte aber recht aussagekräftige neue Impulse bringen: So werden am Donnerstag neue US-Inflationszahlen veröffentlicht. Zudem startet zum Ende der Woche mit den US-Großbanken die Berichtssaison zum abgelaufenen Quartal. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen beendeten das Geschäft am letzten Handelstag der Woche letztlich leicht höher. Der Dow Jones Index hatte marginal höher eröffnet und schloss letztlich auch marginal fester - plus 0,07 Prozent bei 37.466,11 Punkten. Beim NASDAQ Composite zeigten sich zum Sitzungsauftakt minimale Verluste. Er beendete den Tag schließlich 0,09 Prozent höher bei 14.524,07 Zählern. Die unerwartet starke Stimmungseintrübung im US-Dienstleistungssektor verlieh US-Aktien am Freitag vorübergehend Auftrieb. Börsianer verbanden die neuen Zahlen mit der Hoffnung auf bald sinkende Zinsen, da eine schwächelnde Konjunktur die Inflation bremst. Im Dezember übertraf der US-Arbeitsmarktbericht die Erwartungen deutlich. 216.000 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen, was weit über den von Analysten im Vorfeld prognostizierten 170.000 Stellen lag. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 3,7 Prozent. Der Arbeitsmarktbericht hatte jedoch nur kurzzeitige Auswirkungen auf die Aktienkurse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken