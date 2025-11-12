APA ots news: UBM zahlt Anleihe pünktlich zurück

Wien (APA-ots) - -

75 Millionen werden aus Liquidität rückgeführt

-

Ziel erreicht: 100 % der Anleihefinanzierungen jetzt mit

Nachhaltigkeitsbezug

-

Keine Anleihen-Fälligkeiten bis Mai 2026

Die UBM Development AG ( UBM ) wird am 13. November 2025 die noch

ausstehenden 75,06 Mio. der 2,75% UBM-Anleihe 2019-2025 ( Anleihe )

nach sechs Jahren pünktlich zurückführen. Die Emission dieser Anleihe

im Nominale von ursprünglich 120 Mio. im Jahr 2019 richtete sich

neben österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an

internationalen Investoren. Bereits im November 2024 und Oktober 2025

wurden 44,94 Mio. in die UBM Green Bonds 2024 und 2025 umgetauscht.

Nun folgt die Rückzahlung der noch ausstehenden 75,06 Mio. dieser

Anleihe. "Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich bewiesen,

dass wir ein zuverlässiger Anleihen-Emittent sind", sagt Patric

Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG.

Zwtl.: ESG-Branchenführer für grüne Finanzierungen

Im Hinblick auf zukünftige Emissionen bleibt der Fokus der UBM

klar auf nachhaltigen Finanzierungen. Inzwischen besteht das gesamte

Anleiheportfolio der UBM ausschließlich aus Green Bonds und

Sustainability-Linked Bonds - damit wurde das Ziel, 100 % der

Anleihefinanzierungen mit Nachhaltigkeitsbezug auszugestalten, in nur

vier Jahren erreicht.

Zwtl.: Solide Finanzposition

Zum letzten Berichtsstichtag (30. Juni 2025) verfügt UBM über

167,3 Mio. an liquiden Mitteln und einer Eigenkapitalquote von 30,1 %

. Mit ihrem jüngsten Green Bond 2025-2030 beweist die UBM, dass sie

weiterhin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolgreich am

Kapitalmarkt refinanzieren kann. Bis zum Mai 2026 werden bei der UBM

keine weiteren Anleihen-Rückzahlungen fällig.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-

Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart

Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag.

Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG

bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über

150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung

alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im

Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten

Transparenzanforderungen.

