APA ots news: UBM zahlt Anleihe pünktlich zurück
75 Millionen werden aus Liquidität rückgeführt
Ziel erreicht: 100 % der Anleihefinanzierungen jetzt mit
Nachhaltigkeitsbezug
Keine Anleihen-Fälligkeiten bis Mai 2026
Die UBM Development AG ( UBM ) wird am 13. November 2025 die noch
ausstehenden 75,06 Mio. der 2,75% UBM-Anleihe 2019-2025 ( Anleihe )
nach sechs Jahren pünktlich zurückführen. Die Emission dieser Anleihe
im Nominale von ursprünglich 120 Mio. im Jahr 2019 richtete sich
neben österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an
internationalen Investoren. Bereits im November 2024 und Oktober 2025
wurden 44,94 Mio. in die UBM Green Bonds 2024 und 2025 umgetauscht.
Nun folgt die Rückzahlung der noch ausstehenden 75,06 Mio. dieser
Anleihe. "Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich bewiesen,
dass wir ein zuverlässiger Anleihen-Emittent sind", sagt Patric
Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG.
Zwtl.: ESG-Branchenführer für grüne Finanzierungen
Im Hinblick auf zukünftige Emissionen bleibt der Fokus der UBM
klar auf nachhaltigen Finanzierungen. Inzwischen besteht das gesamte
Anleiheportfolio der UBM ausschließlich aus Green Bonds und
Sustainability-Linked Bonds - damit wurde das Ziel, 100 % der
Anleihefinanzierungen mit Nachhaltigkeitsbezug auszugestalten, in nur
vier Jahren erreicht.
Zwtl.: Solide Finanzposition
Zum letzten Berichtsstichtag (30. Juni 2025) verfügt UBM über
167,3 Mio. an liquiden Mitteln und einer Eigenkapitalquote von 30,1 %
. Mit ihrem jüngsten Green Bond 2025-2030 beweist die UBM, dass sie
weiterhin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolgreich am
Kapitalmarkt refinanzieren kann. Bis zum Mai 2026 werden bei der UBM
keine weiteren Anleihen-Rückzahlungen fällig.
UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart
Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag.
Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG
bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über
150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung
alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im
Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten
Transparenzanforderungen.
