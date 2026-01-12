DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,65 +4,5%Nas23.698 -0,2%Bitcoin80.136 +2,6%Euro1,1646 -0,2%Öl65,13 +1,3%Gold4.588 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen kaum verändert

13.01.26 17:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,02 Prozent auf 128,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent.

Wer­bung

Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA konnte dem Handel keinen größeren Impuls geben. Im Dezember hatte die Inflation in den USA unverändert bei 2,7 Prozent gelegen. Analysten hatten diese Teuerung im Schnitt erwartet. Die Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel lag etwas tiefer bei 2,6 Prozent.

Nach Einschätzung von Ökonomen dürften die Preisdaten kaum Einfluss auf die Zinserwartungen in den USA haben. Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, zeigen sich weiter wenig Auswirkungen der US-Zollpolitik. Sollte sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen, "hat die US-Notenbank Fed grünes Licht für weitere Zinssenkungen". Im weiteren Verlauf des Jahres werden allgemein weiter sinkende Zinsen in den USA erwartet.

Am Morgen hatte noch ein Ausverkauf bei japanischen Staatsanleihen nach der Spekulation auf eine mögliche vorgezogene Neuwahl in Japan die Kurse an den Anleihemärkten allgemein belastet. Medienberichten zufolge, könnte Japans Premierministerin Sanae Takaichi, die seit Oktober 2025 amtiert, ihre Macht durch neue Mehrheitsverhältnisse festigen. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik und befürwortet eine expansive Geldpolitik./jkr/nas