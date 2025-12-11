DAX24.278 +0,6%Est505.751 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -2,9%Nas23.400 -1,1%Bitcoin76.355 -2,9%Euro1,1756 +0,5%Öl61,00 -2,4%Gold4.273 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Oracle 871460 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Daktronics (DAKT) im Pivotal-Point-Check: Nettogewinn-Sprung um über 25 % und 3. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum befeuern den US-Display-Spezialisten! Daktronics (DAKT) im Pivotal-Point-Check: Nettogewinn-Sprung um über 25 % und 3. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum befeuern den US-Display-Spezialisten!
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kurse kaum verändert - Keine Impulse durch Fed-Zinssenkung

11.12.25 17:40 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Die Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend gab kaum Impulse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,01 Prozent auf 127,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent.

Wer­bung

Die US-Währungshüter hatten, wie von Volkswirten erwartet, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Notenbankchef Jerome Powell stellte aber eine Pause bei den Zinssenkungen in Aussicht. Man habe genügend getan, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Die Zinsen seien aber weiterhin auf einem ausreichenden Niveau, um die Inflation zu bekämpfen, sagte er.

Die Notenbank stellte in ihren Projektionen für 2026 eine Zinssenkung um 0,25 Punkte in Aussicht. An den Finanzmärkten wird aber weiter mit zwei Senkungen gerechnet. Schließlich läuft die Amtszeit von Powell im Mai aus. Nachfolger wird voraussichtlich der Trump-Vertraute Kevin Hassett, der als Vertreter einer lockeren Geldpolitik gilt./jsl/jha/