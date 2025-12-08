DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 -0,5%Nas23.499 -0,3%Bitcoin77.337 -0,2%Euro1,1626 -0,2%Öl62,78 -1,7%Gold4.191 -0,2%
Deutsche Anleihen: Kursverluste - Schnabel signalisiert Talsohle bei Leitzins

08.12.25 17:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag deutlich gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,52 Prozent auf 127,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,87 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen merklich zu.

Belastet wurden die Kurse durch Aussagen von EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die eine Talsohle bei den Leitzinsen signalisiert hat. "Sowohl die Märkte als auch die Umfrageteilnehmer erwarten, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung sein wird, wenn auch nicht in naher Zukunft", sagte die Notenbankerin der Nachrichtenagentur Bloomberg. Mit diesen Erwartungen sei sie "durchaus einverstanden".

Zudem haben besser als erwartet ausgefallene Zahlen aus dem Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland die Kurse belastet. Die Produktion ist im Oktober unter anderem dank eines deutlichen Anstiegs der Bauproduktion stärker als erwartet gestiegen.

"Aus der Industrie kommen wiederholt gute Nachrichten", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die Produktionsdaten. Er verwies auch auf die am Freitag veröffentlichten Auftragseingänge, die bereits stärker als erwartet gestiegen waren. Nach Einschätzung von Gitzel ist die deutsche Industrie positiv in das Schlussquartal gestartet./jsl/jha/