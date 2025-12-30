DAX24.490 +0,6%Est505.800 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.521 +0,2%Bitcoin75.622 +2,2%Euro1,1763 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.365 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Wall Street sinkt leicht -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin wird Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie in Rot: Kauf von Intel-Aktien im Milliardenwert abgeschlossen NVIDIA-Aktie in Rot: Kauf von Intel-Aktien im Milliardenwert abgeschlossen
Meta-Aktie fester: Milliarden-Zukauf von Manus für den nächsten KI-Sprung Meta-Aktie fester: Milliarden-Zukauf von Manus für den nächsten KI-Sprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste zum Jahresende

30.12.25 16:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am letzten Handelstag des Jahres um 0,24 Prozent auf 127,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,86 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Wer­bung

Vor dem Jahreswechsel fehlt es an Impulsen. In der Eurozone wurden nur die Zahlen zu den spanischen Verbraucherpreisen veröffentlicht. Die Jahresinflationsrate hat sich dort im Dezember von 3,2 Prozent im Vormonat auf 3,0 Prozent abgeschwächt. Das war von Volkswirten erwartet worden. Trotz des Rückgangs liegt die Inflation in Spanien höher als in anderen Ländern der Eurozone.

Ansonsten werden in der Eurozone keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Schließlich haben viele Händler ihre Bücher geschlossen und die Geschäftsvolumen sind niedrig.

Die verschärfte geopolitische Unsicherheit spielte am Anleihemarkt noch keine große Rolle. Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine einen Angriff auf seine Residenz vorgeworfen. Er will seine Position bei den Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump über ein Kriegsende in der Ukraine nach Kremlangaben daher überarbeiten. Die Ukraine bestreitet den Angriff. Zudem haben die USA nach Angaben ihres Präsidenten Donald Trump einen angeblichen "Drogenumschlagplatz" in Venezuela angegriffen.

Wer­bung

Die Renditen deutscher Bundesanleihen liegen damit zum Jahresende höher als noch zum Jahresbeginn. Dabei hatte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen in der ersten Jahreshälfte noch gesenkt. Das schuldenfinanzierte Sondervermögen der Bundesregierung sorgt für ein wachsendes Angebot an Anleihen und stützt tendenziell die Renditen. Zudem hat die EZB zuletzt keine weiteren Leitzinssenkungen mehr in Aussicht gestellt./jsl/he