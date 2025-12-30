DAX24.490 +0,6%Est505.796 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.464 ±-0,0%Bitcoin75.139 +1,5%Euro1,1757 -0,1%Öl61,96 +0,3%Gold4.370 +0,9%
US-Anleihen: Leichte Kursverluste

30.12.25 17:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,06 Prozent auf 112,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,12 Prozent.

Die veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. So sind Zahlen zur Hauspreisentwicklung im Oktober stärker als erwartet ausgefallen. Auch ein Konjunkturindikator für die Region Chicago fiel im Dezember besser als erwartet aus.

Die Renditen haben im bald ablaufenden Jahr nachgegeben. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder Druck auf die US-Notenbank Fed ausgeübt, die Zinsen zu senken. So werden im kommenden Jahr in den USA weitere Leitzinssenkungen erwartet. An Silvester wird nochmals gehandelt./jsl/he