Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

03.11.25 11:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 129,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,64 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die Stimmung in den Industrieunternehmen verbesserte Eurozone sich im Oktober wie erwartet leicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat geringfügig an. Er signalisiert derzeit eine Stagnation der Wirtschaft. In Deutschland liegt der Wert jedoch weiter unter der Wachstumsschwelle.

Mit Spannung erwartet werden die am Nachmittag anstehenden Konjunkturdaten aus den USA. Besonders beachtet werden dürfte der Einkaufsmanagerindex ISM. "Da der US-Arbeitsmarktbericht diese Woche Shutdown-bedingt ausfallen dürfte, liegt der Fokus umso mehr auf dem heutigen ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Oktober sowie dem ISM-Dienstleistungsindex und dem ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch", schreiben die Experten der Dekabank. Die entsprechenden Daten werden nicht von Regierungsbehörden veröffentlicht. Ein Ende der teilweisen Schließung der Behörden ist weiterhin nicht in Sicht./jsl/la/mis