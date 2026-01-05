DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -1,1%Nas23.492 +0,4%Bitcoin78.491 -2,1%Euro1,1695 -0,2%Öl61,19 -0,9%Gold4.483 +0,9%
Deutsche Anleihen steigen - Preisdruck in Deutschland lässt nach

06.01.26 17:55 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag anfängliche Kursverluste wettgemacht und zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,23 Prozent auf 127,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,84 Prozent.

Konjunkturdaten aus Deutschland setzten am Nachmittag die Renditen unter Druck und stützten entsprechend die Kurse. Der Preisdruck hierzulande lässt nach. Im Dezember sank die Inflationsrate überraschend deutlich auf 1,8 Prozent. Noch im November hatte die Rate bei 2,3 Prozent gelegen.

Die Hürde für eine Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank im ersten Quartal bleibe aber hoch, schrieb Claus Vistesen, Volkswirt bei Pantheon Macroeconomics. Die EZB ziehe es eindeutig vor, die Schwankungen der Inflation auszusitzen und weitere Lockerungen für den Fall einer deutlichen Unterschreitung des Wachstums oder der Inflation vorzubehalten./la/jha/