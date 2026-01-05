US-Anleihen: Kursverluste - Vortagesgewinne nahezu weg

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre zu Wochenbeginn erzielten Gewinne fast komplett wieder eingebüßt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 112,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,19 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Zum Wochenstart waren vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Anleihen im Zuge des Angriffes der USA auf Venezuela gefragt gewesen. Am Dienstag kam es zu einer Gegenbewegung.

Insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Auch Konjunkturdaten konnten keine deutlichen Akzente setzen. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungsbranche sank im Dezember zwar etwas stärker als zunächst ermittelt, wie eine zweite Schätzung ergab. Der Wert liegt aber weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet./la/jha/