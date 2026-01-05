DAX24.897 +0,1%Est505.933 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -1,1%Nas23.428 +0,1%Bitcoin79.282 -1,1%Euro1,1691 -0,3%Öl61,53 -0,4%Gold4.487 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 ExxonMobil 852549 Allianz 840400 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt höher als je zuvor -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
DAX schließt nach neuen Allzeithochs im Plus - 25.000-Punkte-Marke rückt immer näher DAX schließt nach neuen Allzeithochs im Plus - 25.000-Punkte-Marke rückt immer näher
Bitcoin unter Druck: Warum sich langfristige Investoren schleichend zurückziehen und die Aussichten für 2026 Bitcoin unter Druck: Warum sich langfristige Investoren schleichend zurückziehen und die Aussichten für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Kursverluste - Vortagesgewinne nahezu weg

06.01.26 17:37 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre zu Wochenbeginn erzielten Gewinne fast komplett wieder eingebüßt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 112,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,19 Prozent.

Wer­bung

Zum Wochenstart waren vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Anleihen im Zuge des Angriffes der USA auf Venezuela gefragt gewesen. Am Dienstag kam es zu einer Gegenbewegung.

Insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Auch Konjunkturdaten konnten keine deutlichen Akzente setzen. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungsbranche sank im Dezember zwar etwas stärker als zunächst ermittelt, wie eine zweite Schätzung ergab. Der Wert liegt aber weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet./la/jha/