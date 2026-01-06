US-Anleihen: Kurse legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,17 Prozent auf 112,52 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,15 Prozent.

Am Markt wurde auf Kursverluste an den US-Aktienmärkten verwiesen, die für eine etwas stärkere Nachfrage nach Festverzinslichen gesorgt hätten. Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten die Kurse von US-Anleihen nicht belasten.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Dezember überraschend verbessert. Zeitgleich zu den Stimmungsdaten sind aber auch Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie veröffentlicht worden, die schwächer als erwartet ausgefallen waren./jkr/jha/