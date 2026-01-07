Deutsche Anleihen nach starken Konjunkturdaten unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von Bundesanleihen sind am Donnerstag nach überraschend starken deutschen Konjunkturdaten gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,12 Prozent auf 127,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,87 Prozent.

In der deutschen Industrie mehren sich die Zeichen für ein Ende der Krise, was die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen bremste. Im November hatten die Industriebetriebe überraschend viele Aufträge erhalten. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Auftragseingang um 5,6 Prozent, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten.

Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sprach von einem "echten Zeichen für eine mögliche Trendwende" in der deutschen Industrie. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sprach von einer "Konjunkturüberraschung"./jkr/jha/