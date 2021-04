Wandelanleihen immer beliebter: Wo ihre Stärken liegen

€uro am Sonntag

von Jörg Billina, €uro am Sonntag

Sie bleiben häufig unbeachtet und stehen im Schatten von Aktien. Doch in den vergangenen Monaten wurden dank guter Performance viele Anleger auf Wandelanleihen aufmerksam. Die positive Performance in der wechselhaften Marktlage liegt an ihrer speziellen Konstruktion: Wandelanleihen sind wie herkömmliche Bonds mit einem festen Kupon und einem Fälligkeitsdatum ausgestattet. Während der Laufzeit können Investoren das Papier in einem zuvor festgelegten Verhältnis in Aktien des Emittenten tauschen. Bei steigenden Aktienkursen profitieren Wandler, in Korrekturphasen am Aktienmarkt verlieren Convertibles jedoch deutlich weniger.

Fonds bevorzugt

Das klingt attraktiv, ist für Privatanleger jedoch nicht so leicht als Investmentstrategie umzusetzen. Meist ist der Kauf eines Papiers erst ab 100.000 Euro möglich, so fällt eine breite Streuung schwer. Mit einem Fonds umgehen Investoren das Problem und sparen sich zudem die Mühe der Recherche. Holinger Asset Management ist ausschließlich auf Wandelanleihen fokussiert. Die Gesellschaft berät den von Universal Investment lancierten Convertible Global Diversified.

Der Fonds schlägt sich gut und schont die Nerven der Anleger. Auf Sicht von zehn Jahren legte er bei nur geringen Schwankungen um 82 Prozent zu. Seit Jahresanfang erzielte er 8,4 Prozent. Zur guten Wertentwicklung trugen vor allem der Impfstoffhersteller Novavax und der Softwareproduzent Microstrategy bei.

Alexander Müller, der Fondsberater des Convertible Global Diversified, hat derzeit alle Hände voll zu tun. Täglich werden bis zu fünf neue Wandelanleihen aufgelegt, die sich Müller genau ansieht. "Wir analysieren unter anderem die Bilanzkennzahlen, die Aktiensensitivität des Papiers sowie die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen", sagt Müller. Steigt er ein, wird eine Position abgebaut. Das Portfolio umfasst stets rund 50 Werte.

Recherche vor Ort

Diese sind überwiegend mit Investment Grade eingestuft. Der Anteil von mit "BB+" und darunter eingestuften Unternehmen beträgt 28 Prozent. Auf US-Unternehmen entfallen rund 20 Prozent, europäische Wandler sind mit über 30 Prozent gewichtet. Stark engagiert ist der Fonds auch in asiatischen Convertibles wie China Yangtze Power. Insgesamt kommen China- Papiere auf einen Anteil von 15 Prozent. Da die Unternehmen hierzulande meist wenig bekannt sind, besucht Müller mehrmals im Jahr die Manager vor Ort. Die Mühe sollte sich weiter lohnen.

Höhenflug: Sehr erfahrenes Management. In den vergangenen fünf Jahren erzielte der Fonds pro Jahr im Durchschnitt 7,7 Prozent bei einer Volatilität von lediglich 6,7 Prozent. Attraktive Depotbeimischung.

Bildquellen: travellight / Shutterstock.com, Jirsak / Shutterstock.com

_________________________________