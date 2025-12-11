DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -2,8%Nas23.512 -0,6%Bitcoin76.886 -2,2%Euro1,1755 +0,5%Öl61,03 -2,4%Gold4.283 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Kursgewinne - Schwache Arbeitsmarktdaten

11.12.25 18:05 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag infolge der Zinssenkung der US-Notenbank Fed zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,31 Prozent auf 112,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,12 Prozent.

Wer­bung

Die Notenbank setzte das Zinsniveau wie allgemein erwartet um 0,25 Prozentpunkte herab. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen. Notenbankchef Jerome Powell stellte eine Pause bei den Zinssenkungen in Aussicht. Man habe genügend getan, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Die Zinsen seien aber weiterhin auf einem ausreichenden Niveau, um die Inflation zu bekämpfen, sagte er.

Die Notenbank stellte in ihren Projektionen für 2026 eine Zinssenkung um 0,25 Punkte in Aussicht. An den Finanzmärkten wird aber weiterhin mit zwei Senkungen gerechnet. Schließlich läuft die Amtszeit von Powell im Mai aus. Nachfolger wird voraussichtlich Kevin Hassett. Er ist ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump und gilt als Vertreter einer lockereren Geldpolitik gilt.

Gestützt wurden die Anleihen durch enttäuschend ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche viel stärker gestiegen als erwartet. Es war der kräftigste Anstieg seit März 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie. Allerdings war das Niveau in der Vorwoche auf dem niedrigsten Stand seit über drei Jahren./jsl/jha/