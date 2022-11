3 Gründe, die Beyond Meat Aktie zu vermeiden und ein alternatives nachhaltiges Investment

Beyond Meat (BYND) verkauft fleischlose Produkte, die Verbraucher ansprechen, die nach alternativen und nachhaltigen Lebensmitteloptionen suchen. Trotz der vielversprechenden Nachfrage hat sich das Geschäft jedoch schwergetan, und die Aktien des Unternehmens sind in letzter Zeit abgestürzt. Es gibt viele pflanzliche Produkte, aus denen Verbraucher wählen können, und die hochpreisigen Produkte von Beyond Meat haben die Leute einfach nicht überzeugt.

Das Beyond Meat Geschäft steht vor großen Herausforderungen. Hier sind drei Gründe, die Beyond Meat Aktie zu meiden:

Der Umsatz von Beyond Meat ging im letzten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 43 % zurück.

Das Unternehmen hat nicht viel Geld zur Verfügung, um seine hohe Cash-Burn-Rate aufzufangen.

Um wettbewerbsfähig zu sein, muss Beyond möglicherweise die Preise senken, aber es muss das Gegenteil tun, um seine Margen zu verbessern.

Die Finanzlage von Beyond Meat sind nicht gut aus

Beyond Meat veröffentlichte Anfang dieses Monats seine Ergebnisse für das dritte Quartal (Zeitraum endete am 1. Oktober), in denen der Nettoumsatz nur 82,5 Millionen US-Dollar betrug. Das ist ein steiler Rückgang gegenüber den 147 Millionen US-Dollar, die nur drei Monate zuvor gemeldet wurden, und der niedrigste Umsatz seit Jahren.

Obwohl Beyond Meat in den letzten Jahren mehrere neue Produkte auf den Markt gebracht haben, darunter fleischlose Chicken Tender und Jerky, reichte dies nicht aus, um den Umsatzrückgang zu verhindern.

Das Unternehmen machte ein herausforderndes Makroumfeld für die enttäuschenden Umsatzzahlen im dritten Quartal verantwortlich, und die Realität ist, dass sich das im nächsten Jahr möglicherweise nicht verbessern wird. Die Inflation bleibt hoch, und es gibt Bedenken, dass 2023 eine Rezession bevorstehen könnte.

Beide Faktoren könnten die fleischlosen Produkte von Beyond Meat weiterhin belasten, die im Allgemeinen zu höheren Preisen verkauft werden als normale Hähnchen- und Fleischprodukte.

Beyond Meat verbrennt jede Menge Bargeld

Eine weitere große Sorge ist, dass Beyond Meat auch weiterhin einen starken Geldabfluss aus seiner täglichen Geschäftstätigkeit meldet. Das ist vor allen Investitionen in Anlagen, Sachanlagen und Ausrüstungen. Wenn das Unternehmen nur durch seinen regulären Betrieb Geld verbrennt, deutet dies darauf hin, dass das, was es heute tut, auf lange Sicht nicht nachhaltig ist, da ihm irgendwann das Geld ausgehen wird.

Am 1. Oktober beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von Beyond Meat auf insgesamt 390,2 Millionen US-Dollar. Wenn es weiterhin 50 Millionen US-Dollar in bar verbrennen würde, wie es in den letzten Jahren durchschnittlich der Fall war, würde das bedeuten, dass sein aktuelles Barguthaben für knapp acht Quartale ausreichen würde ? und das ohne Ausgaben für Investitionen. Der Cashflow kann aufgrund des Betriebskapitals schwanken, aber sich verschlechternde Finanzkennzahlen machen es wahrscheinlich, dass sich der Cash-Burn des Unternehmens im nächsten Jahr verschlechtern könnte.

Beyond könnte sich natürlich verschulden oder Aktien ausgeben, aber beides sind keine attraktiven Aussichten für Investoren.

Die Beyond Meat Margen sind schlecht

Beyond Meat befindet sich in einer schwierigen Situation, weil es seinen Umsatz steigern muss, um seine Gesamtfinanzen zu verbessern. Aber seine Margen sind ebenfalls schlecht, was darauf hindeutet, dass selbst das möglicherweise nicht ausreicht und dass Preiserhöhungen notwendig sein könnten, um seine Bruttomarge und damit seine Gewinnmarge zu stärken.

Eine negative Bruttomarge ist ein großes Warnsignal, das Anleger nicht ignorieren sollten. Es gibt viel Arbeit für das Unternehmen, um seine Finanzen zu verbessern, und Experten sind nicht zuversichtlich, dass Beyond Meat das alles erreichen kann. Das nächste Jahr könnte ein hartes Jahr für die Aktie werden.

Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass die Beyond Meat-Aktie einen Tiefpunkt erreicht hat. Die Aktie von Beyond Meat befindet sich nahe ihrem 52-Wochen-Tief und ist seit Jahresbeginn um fast 80 % gefallen (der S&P 500 ist um etwa 18 % gefallen). Die Aktie könnte jedoch weiter fallen, da dem Unternehmen ein schwierigerer Weg bevorsteht, der mit höheren Verlusten und geringeren Einnahmen verbunden sein kann.

So vielversprechend diese Wachstumsaktie einst auch war, das Geschäft von Beyond Meat steckt in Schwierigkeiten. Anleger, die nach einem nachhaltigen grünen Investment suchen, sollten sich daher nach einer Alternative umsehen. Eine solche Alternative ist IMPT.

Was ist IMPT?

IMPT ist eine der vielversprechendsten neuen Krypto-Initiativen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die der Umwelt zugutekommen. Da es so viel Enthusiasmus um dieses Projekt gibt, können wir mit Zuversicht behaupten, dass es eine umweltfreundliche Kryptowährung ist, die einer perfekte Alternative zur Beyond Meat Aktie darstellt.

Die Mission von IMPT.io besteht darin, Menschen mit verschiedenen umweltfreundlichen Initiativen zusammenzubringen, die dasselbe Ziel verfolgen. Diese Einzelhandelsmarken weisen einen bestimmten Teil der Gewinnspanne Umweltinitiativen zu. Diese Arten von Initiativen sollen dabei helfen, die Umwelt zu schützen.

Tausende namhafte Unternehmen wie Amazon und Microsoft sind derzeit über dieses Netzwerk mit Kunden verbunden und bieten ihnen die Möglichkeit, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig eine kryptowährungsbasierte Vergütung in Form von IMPT-Münzen zu erhalten.

Warum IMPT eine vielversprechende Investition ist

Nutzt die Vorteile der Blockchain

Auf der IMPT Plattform können Nutzer aufgrund des dezentralen Mechanismus Emissionszertifikate kaufen, handeln und stilllegen. Alle diese Emissionsgutschriften werden in NFTs umgewandelt, was zur Betrugsprävention beiträgt. Die Blockchain bietet dafür eine zuverlässigere, transparentere und offenere Umgebung.

Unterstützt Unternehmen bei der Vermeidung von Betrug und Doppelzählung

Jedes Unternehmen wird von der Eliminierung des doppelten Zählbandbetrugs durch die Blockchain profitieren. Die Blockchain verwendet ein verteiltes Hauptbuch, in dem alle Netzwerkbenutzer zusammenarbeiten, um dies zu erreichen. Kein Benutzer darf mehr als sein Guthaben ausgeben oder mehr als das Doppelte seines Besitzes ausgeben.

Existenz von Kohlenstoffwerten

Der Sektor würde von einkommensgenerierenden Aktivitäten aus öffentlichen und vertrauenswürdigen Aufzeichnungen profitieren, wenn Kohlenstoffanlagen in Tokens umgewandelt würden. Es wird Unternehmen und Konzernen ermöglichen, offizielle Zertifizierungen zu erhalten, die als überprüfbarer Nachweis der CO2-Kompensation dienen. Eine unbeugsame Blockchain-Transaktion, die jeder beobachten kann, wird dies ebenfalls erleichtern.

Modernisierung des Carbon Credit Trading-Sektors

Das Verfahren zum Kauf und Austausch von CO2-Zertifikaten ist derzeit notorisch undurchsichtig und herausfordernd. Aufgrund dieser Schwierigkeiten beim Austausch kann es auf dem IMPT-Markt zu erheblichen Ineffizienzen kommen. IMPT NFTs können dagegen rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres reibungslos auf der Blockchain gehandelt werden, da Smart Contracts autonom ausgeführt werden können, ohne dass eine zentrale Behörde eingreifen muss. Dies verbessert das Verfahren insgesamt und macht es einfacher nachvollziehbar.

Viele namhafte Unternehmen unterstützen das Projekt

Mehr als 25.000 ESG-freundliche Unternehmen werden derzeit dank des IMPT-Affiliate-Programms über die IMPT-Einkaufsplattform zum Kauf angeboten, und die Benutzer erhalten IMPT-Token als Gegenleistung für ihre Einkäufe. Jede Marke hat einen anderen Prozentsatz der Käufe, die Cash-Back-Prämien gewidmet sind.

Der IMPT Vorverkauf ist derzeit live

Der IMPT-Vorverkauf ist aktuell auf der offiziellen IMPT Website live und hat es bereits geschafft, IMPT Token im Wert von 13 Millionen Dollar in einem Rekordtempo zu verkaufen, was besonders beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass wir uns derzeit in den Tiefen eines Bärenmarktes befinden.

Der Vorverkauf gewinnt weiter an Zugkraft, und diejenigen, die IMPT kaufen möchten, können dies jetzt tun, bevor das Projekt live geht, wenn der Vorverkauf ausverkauft ist.

Der Vorverkauf besteht laut IMPT aus drei Teilen. Zu einem Preis von 0,018 USD pro Token wurden 600 Millionen für die erste Vorverkaufsrunde verteilt. In der zweiten Vorverkaufsrunde werden 660 Millionen Token für 0,023 USD verkauft. In der letzten Phase werden 540 Millionen Token für 0,028 USD verkauft.

