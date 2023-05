5 beste Meme Stocks für 2023: Welche Meme Aktien jetzt kaufen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Einmal zum Mond und zurück – so lässt sich die Welt der Meme Aktien beschreiben. Im Jahr 2021 rückten Meme Stocks (Stonks) in den Fokus privater Trader, die sich gemeinsam gegen die „bösen“ Hedgefonds und Shortseller der Wall Street wandten. Man wollte den großen Akteuren ein Schnippchen schlagen und pumpte Aktien wie GameStop, Bed Bath & Beyond, AMC oder Blackberry in Höhen, die sich fundamental zweifelsfrei nicht rechtfertigen lassen.

Doch der erste Hype der Meme Aktien ist längst vorbei. Der Möbelhändler Bed, Bath & Beyond meldete die Insolvenz an. Auch andere Aktien näherten sich der typischen Bewertung. Wer zuletzt kaufte, verlor viel Geld. Wer frühzeitig in den Hype der Meme Stocks einstieg, konnte mit überschaubaren Investments ein Vermögen aufbauen.



Meme Stocks und Meme Coins strahlen einen besonderen Reiz aus. Denn auch nach der Langeweile des Lockdowns bleiben die Wetten auf spektakuläre Renditen omnipräsent. Ob Anleger diese Entwicklung gutheißen oder nicht, spielt keine Rolle. Es gilt mit dem jeweiligen Marktsentiment umzugehen. Denn zweifelsfrei lassen sich mit Meme Stocks weiterhin Geld verdienen, wenn der geneigte Anleger es denn intelligent anstellt.

Wer sich für Meme-Stocks interessiert, sollte mitunter auch einen Blick auf den digitalen Währungsmarkt werfen. Denn die Idee ist die Gleiche, obgleich die Kursentwicklungen häufig um ein Vielfaches explosiver verlaufen. Wer kennt beispielsweise eine 100x Rendite oder mehr aus dem Aktienmarkt, innerhalb weniger Tage oder Wochen. Meme-Coins haben keinen realen Usecase, dienen dem Aufbau einer Community und wollen mitunter einfach den Privatanleger reich machen.

Mit Wall Street Memes (WSM) gibt es im Mai 2023 einen neuen Meme-Coin, der dennoch Verbindung zum Aktienmarkt aufweist. Denn eine Million Follower auf den sozialen Netzwerken sind vornehmlich am Aktienmarkt heimisch. Nun versucht sich das Team jedoch erneut mit dem Cross-Selling im digitalen Währungsmarkt. Bereits die erste NFT-Kollektion war ein gigantischer Erfolg. Da 100 % aller Token für die Community bestimmt sind, gibt es keine Gefahr von massiven Insider-Dumps, wie sie bei anderen Krypto-Projekten an der Tagesordnung ist.

Dass die Idee Anklang findet, zeigt der Auftakt in den Vorverkauf. In weniger als drei Tagen konnte Wall Street Memes für den ERC-20-Token WSM bereits 640.000 $ einsammeln. Die Nachfrage indiziert bullisches Potenzial. Wer nicht nur eine Kursverdopplung am Aktienmarkt wünscht, könnte mit WSM auf 10x oder mehr wetten. Einen genaueren Blick auf Wall Street Memes lohnt sich auch für alteingesessene Fans der Meme Stocks.

Gamestop: Die Mutter aller Meme Stocks

Der GameStop-Hype im Januar 2021 war ein bemerkenswertes Ereignis, bei dem Kleinanleger über soziale Medien wie Reddit den Aktienkurs des Videospielhändlers GameStop in die Höhe trieben, um Hedgefonds zu schädigen. Die Massenbewegung zeigte die Macht der Online-Community und veränderte die Dynamik der Finanzmärkte vorübergehend. Die GameStop Aktie ist die Mutter aller Meme Stocks, obgleich sich das Sentiment drastisch verändert hat.

Im letzten Jahr verlor die GameStop Aktie rund 33 % ihres Werts. Mit einem Kurs von rund 24 $ ist die GameStop Aktie meilenweit von den Allzeithochs entfernt und notiert selbst 50 % unter dem 52-Wochen-Hoch.

GameStop earnings will be bigger then $NVDA mark my words.



People thought 16,000% on options was fun. Wait till they double that



If GameStop reports 2nd earnings with positive revenue, cost cutting and growth with release of the Harry Potter game in Feb…



Watch out $GME — JACKIE LE' TITS (@Comedyorwat) May 27, 2023

Seit Ende 2022 legt GameStop erneut den Fokus auf das Einzelhandelsgeschäft. Rigorose Sparmaßnahmen wurden umgesetzt. Mit über 100 Millionen $ Einsparungen gab es für das Schlussquartal 2023 erstmals wieder einen überraschenden Gewinn. Die GameStop Aktie reagierte mit einem Kurssprung. Immer wenn das Sentiment für Meme Stocks zurückkehrt, bleibt die GameStop Aktie einen Blick wert. Denn den Ruf als Mutter der Stonks wird GameStop wohl nicht mehr los.

Rivian Automotive: Tesla 2.0 – viel Fantasie, überschaubare Substanz

Während sich Aktien im Jahr 2023 eigentlich bis dato echt solide entwickeln, verliert die Rivian Aktie Year-to-Date rund 13 % ihres Werts. Der US-amerikanische Hersteller von Elektroautos, der vornehmlich durch die langjährige, exklusive Partnerschaft mit Amazon bekannt wurde, möchte einen Stück vom lukrativen E-Mobilitätsmarkt. Während Hersteller global ihre Preise senken und dem zunehmenden Konkurrenzkampf Tribut zollen, beharrt Rivian auf seiner Preispolitik. Die Ambitionen sind gigantisch, an der Umsetzung hapert es häufig. Doch genau dies ist das Mantra bei vielen Meme-Stocks, womit sich Rivian in Augen risikofreudiger Anleger durchaus zum Tesla 2.0 aufschwingen könnte.

JIM CRAMER IS BULLISH ON RIVIAN $RIVN



Inverse Cramer Tracker’s $SJIM trade activity from today 5/12



Buys = Cramer is bearish

Sell Short = Cramer is bullish pic.twitter.com/dKQ205HbVt — InverseCramerTracker (@CramerDaily) May 12, 2023

Virgin Galactic: Mit der Raumfahrt geht es am schnellsten „to the moon“

Virgin Galactic ist ein Unternehmen, das sich auf kommerzielle Raumfahrt spezialisiert hat. Dieses verfolgt das Ziel, Weltraumtourismus für Privatpersonen zugänglich zu machen. Das Unternehmen entwickelt Raumfahrzeuge. Passagiere haben die Möglichkeit, kurze Ausflüge ins All zu unternehmen und die Schwerelosigkeit zu erleben. Virgin Galactic strebt an, eine neue Ära des Weltraumtourismus zu schaffen und die Grenzen der kommerziellen Raumfahrt zu erweitern.

Im laufenden Jahr stieg die Virgin Galactic Aktie übrigens um rund 15 % und damit stärker als die Vergleichsindizes. Allerdings zeigt ein Blick auf die vergangenen 365 Tage eine Halbierung des Aktienkurses. Mit einer Marktkapitalisierung von weniger als eine Milliarde $ dürfte Virgin Galactic weiterhin explosive Kursentwicklungen erleben, wenn die Marktteilnehmer die Raumfahrt auf dem Weg in den Mainstream sehen.

Nvidia: Etabliertes Large-Cap, doch Kurssprünge wie bei Meme Stocks

Mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile 963 Milliarden $ ist Nvidia auf einem guten Weg, ein Large-Cap mit Billionen-Market-Cap zu werden. In der vergangenen Woche sprang die Nvidia Aktie um 25 % an – der Grund: die Quartalszahlen lagen über den Erwartungen, der Umsatzausblick wurde massiv angehoben. Als weltweit führender Chipdesigner ist das US-Unternehmen natürlich kein richtiger Meme-Stock. In einem von KI-geprägten Marktumfeld hypen Anleger dennoch die Aktie. Manch ein Kurssprung erinnert an die volatile Kursentwicklung der Meme-Stocks.

Given the Nvidia valuations, I think it's worth sharing this anectode from the 2000s.



At its peak, the Sun Microsystems stock hit valuation of 10x sales.



When stocks took a massive beating later on, this is what its CEO Scott McNealy had to say to investors: pic.twitter.com/qOETfgtNa8 — Alf (@MacroAlf) May 25, 2023

Wer ein derartiges Hype-Potenzial mit einer realen Substanz für attraktiv erachtet, kann einen Blick auf die Nvidia Aktie werfen. Doch Vorsicht: Sollte sich die Bewertung immer weiter verteuern, wird es auch hier irgendwann die Korrektur geben. Auch diese dürfte ähnlich wie bei Meme Stocks dann mit gravierenden Abschlägen verlaufen.

Meme Stocks in 2023 kaufen?

Meme Stocks und Meme Coins bleiben auch 2023 und darüber hinaus interessant, da sie den schnellen Weg zum Reichtum versprechen. Die virale Natur von Memes ermöglicht es, dass sich Informationen und Trends rasend schnell verbreiten. Dies kann zu plötzlichen und massiven Kursgewinnen führen, die Anleger bekanntermaßen anziehen. Die einprägsame und oft humorvolle Natur von Memes macht sie für viele Menschen zugänglich. Die Verlockung, mit relativ geringen Investitionen große Gewinne zu erzielen, ist der primäre Grund für das Investieren in Meme Stocks und Meme Coins.

Während Meme Stocks nach anfänglichem Fokus auf beispielsweise eine hohe Short-Quote mittlerweile durchaus wenigstens eine visionäre Idee verfolgen, sieht dies bei Meme-Coins teilweise anders aus. Denn hier geht es um den Aufbau einer Gemeinschaft, die fortan den Kurs zum Explodieren bringt.

Besonders attraktiv könnte sich Wall Street Memes (WSM) darstellen. Denn mit 500.000 $ in 48 Stunden und einer Community von bereits über eine Million Followern könnte es WSM mittelfristig mit DOGE, PEPE, TURBO, FLOKI & Co. aufnehmen.

