5 Jahre Solana: Eine unglaubliche Geschichte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt war schonmal besser. Seit Donald Trump als US-Präsident im Amt ist, herrscht Unsicherheit an den Finanzmärkten. Dass er mit radikalen Maßnahmen versuchen wird, den Wohlstand der Amerikaner zu sichern, war klar. Dennoch haben Maßnahmen wie Handelszölle einige eiskalt erwischt und zu massiven Kurseinbrüchen geführt. Davon blieb neben Bitcoin, Ethereum und Co. auch Solana ($SOL) nicht verschont. Der Kurs ist innerhalb von 2 Monaten um 60 % gecrasht. Dabei vergisst man oft, dass Solana immer noch ein relativ neues Projekt ist. Heute vor 5 Jahren wurde Solana gelauncht. Seitdem hat sich einiges getan.

Aufstieg zum Ethereum-Killer

Solana hat von Anfang an für Aufsehen gesorgt. Während man Ethereum als Blockchain der zweiten Generation bezeichnet hat, da hier erstmals Smart Contracts möglich wurden, wodurch der gesamte DeFi-Bereich überhaupt erst ins Leben gerufen wurde, sprach man bei Solana gleich von der Blockchain der dritten Generation. Solana kann in etwa dasselbe wie Ethereum, nur deutlich schneller und günstiger. Es hat also nicht lange gedauert, bis man bei Solana vom Ethereum-Killer gesprochen hat.

Je nachdem, worauf man sich beziehen möchte, wurde die Highspeed-Blockchain diesem Ruf mal mehr und mal weniger gerecht. Das Solana-Ökosystem ist deutlich schneller gewachsen als Ethereum, die Nutzer- und Transaktionszahlen überschlagen sich und Solana ist immer wieder die meistgenutzte Blockchain der Welt. Allerdings tragen aufgrund der extrem niedrigen Transaktionskosten auch Bots zu einem Großteil der Transaktionen bei. In Bezug auf die Marktkapitalisierung hat Solana Ethereum aber nie überholt.

(Top Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Ethereum kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 228 Milliarden Dollar, während Solana auf 65 Milliarden Dollar kommt. Allerdings haben beide Coins einen massiven Wertverlust hinter sich. Ethereum war noch im Dezember letzten Jahres über 480 Milliarden Dollar wert, während Solana auf über 125 Milliarden Dollar gekommen ist. In den ersten 5 Jahren ist es $SOL aber dennoch nie gelungen, $ETH von Platz 2 im Krypto-Ranking zu stoßen.

https://twitter.com/WatcherGuru/status/1901342906830532814

Wer hoch fliegt, kann tief fallen

Solana wurde nach dem Launch schnell zu den Top Performern und wer hier früh investiert hat, hat Renditen von tausenden Prozent erzielen können. Allerdings ging es für den $SOL-Kurs auch genauso steil wieder bergab, nachdem die Kryptobörse FTX gecrasht ist, da es hier enge Verstrickungen gab und der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried enorme Summen in Solana investiert hat und einer der größten Befürworter war.

Es ist ein Auf und Ab, das man auch am volatilen Kryptomarkt nicht oft gesehen hat. Nach einem Anstieg auf 260 Dollar im Jahr 2021 ging es für $SOL wieder bergab bis auf 9 Dollar Ende 2022. Wer an diesem Tief gekauft hat, kann sich auch wieder über enorme Renditen freuen. Erst im Januar dieses Jahres ist der $SOL-Kurs auf fast 300 Dollar und damit auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Mit Projekten wie Solaxy ($SOLX) könnte sich Solana in Zukunft noch weiter etablieren und auch das Nuterzerlebnis deutlich verbessern.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren.

Solaxy liefert erste Layer 2 für Solana

Solana wurde nicht umsonst so schnell so groß. Die Blockchain ist leistungsstark, schnell und günstig. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Ausfallzeiten und durch die hohe Auslastung schlagen Transaktionen auch immer wieder fehl. Mit Solaxy könnte das bald der Vergangenheit angehören. Solaxy bringt neben dem $SOLX-Token auch die erste Layer 2 für Solana auf den Markt, die die Main Chain bald deutlich entlasten könnte.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Mit Solaxy ergibt sich aktuell eine weitere Möglichkeit, in eine neue Blockchain mit neuem Coin von Anfang an zu investieren – ähnlich wie der $SOL-Kauf vor 5 Jahren. Derzeit sind die $SOLX-Token nämlich noch im Vorverkauf erhältlich, wobei die Nachfrage von Anfang an extrem hoch ist. Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von über 26 Millionen Dollar gekauft. Analysten vermuten, dass der $SOLX-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, sodass man Solaxy möglicherweise auch bald unter den Top Projekten am Kryptomarkt finden könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Solaxy im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.